Frosinone, niente forno crematorio medici di famiglia in prima linea

“Venerdì 24 aprile 2026 alle 18,00 a Frosinone, in Colle Cottorino, altezza di Via Delle Cese n. 37 (ex negozio alimentare Di Folca), si terrà un incontro pubblico a cura del Comitato No Forno Crematorio per illustrare la recente delibera della Giunta Regionale riguardo il blocco delle autorizzazioni per i forni crematori nella Regione Lazio. Interverranno i dottori Teresa Petricca e Giovambattista Martino rappresentanti dell’Associazione Medici di Famiglia per L’Ambiente, di Fare Verde città di Frosinone e consiglieri comunali del Gruppo FutuRa. Il Comitato e le Associazioni, da tempo costantemente impegnati contro la realizzazione del forno crematorio, (un inceneritore a tutti gli effetti) a Frosinone, protagonisti di numerose iniziative ed incontri pubblici di sensibilizzazione e informazione, fautori della raccolta di oltre 2500 firme di cittadini di Frosinone contrari all’inceneritore, plaudono e concordano con la decisione delle Regione Lazio. Riconosciute ed attestate le criticità sanitarie proprie degli inceneritori, che Comitato ed Associazioni da sempre denunciano, elencano e specificatamente spiegano”. Lo comunicano Comitato No Forno Crematorio, Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente, Fare Verde città di Frosinone, FutuRa”.

Redazione Digital