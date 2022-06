Frosinone, niente confronto tra candidati “Marzi non si è presentato”

“Il candidato del PD, nonostante i proclami annunciati, non si è presentato al confronto organizzato da una nota testata giornalistica – ha affermato Riccardo Mastrangeli, candidato a sindaco di Frosinone – L’appuntamento era fissato per le 11 di lunedì ma del mio avversario nessuna traccia: io e il direttore della testata lo abbiamo atteso, invano, in redazione. Sfuggire a un confronto sui programmi e sulle idee, peraltro condotto e diretto da un organo di stampa largamente diffuso sull’intero territorio regionale, fa ben capire anche l’assenza di una effettiva volontà di chiarezza da parte del candidato a sindaco del PD, quando aveva addirittura invocato un confronto in pubblica piazza, solo in modo pretestuoso. Il 49,26% dei Frusinati ha già dato indicazioni al primo turno sulla mia persona e ora chiediamo ai cittadini di confermare la scelta, domenica prossima, andando a votare per completare una nuova stagione di sviluppo economico, sociale e culturale per l’intero territorio, rimboccandoci le maniche per realizzare i programmi e i temi che interessino davvero la città, voltando pagina rispetto alle chiacchiere e alle fake news del candidato del Pd”.

Redazione Frosinone