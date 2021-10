Niente cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Angelo Pizzutelli bacchetta e invita a provvedere.

Angelo Pizzutelli

“Sono migliaia i Comuni Italiani, una quarantina soltanto della nostra Provincia tra i quali Veroli, San Donato Val Comino, Alatri, Ceccano, Fontana Liri, Sora, Supino, Aquino, che hanno risposto con apposita delibera approvata in consiglio comunale all’invito del Ministero della difesa – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Senza colori politici e senza steccati come simbolo unificante del nostro Paese. Mi sarei aspettato lo stesso segnale istituzionale anche dal Comune capoluogo che non ha mostrato attenzione mediatica né sensibilità di rispettosa memoria storica. Non posso che augurarmi un pronto e quanto mai opportuno ravvedimento operoso che vada a sanare questa inspiegabile omissione”.

Redazione Digital