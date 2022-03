Frosinone, niente buche in mezzo alla strada nuovo asfalto in tutta la città

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’amministrazione Ottaviani, finalizzati al rinnovo della bitumazione e alla messa in sicurezza delle strade urbane e periferiche del Comune di Frosinone. Tali operazioni, realizzate mediante il settore lavori pubblici e manutenzioni, coordinato dall’assessore Angelo Retrosi, con la supervisione del geom. Salvatore Cirillo, unitamente agli addetti delle imprese concessionarie dei sottoservizi stradali, sono concepite per facilitare la circolazione stradale e, allo stesso tempo, permettere ai pedoni il transito in sicurezza. Gli operai sono attualmente al lavoro in via Grappelli; le operazioni di bitumazione avverranno su tutta la strada che costeggia la sede dell’istituto scolastico, fino al cancello di ingresso dell’auditorium “Colapietro”, permettendo una migliore fruizione del complesso sportivo “Campo Coni “. Saranno realizzati, nei prossimi mesi, nuovi interventi di riqualificazione del tessuto viario, sia all’interno del centro urbano che in periferia, che si aggiungeranno così a quelli compiuti, negli ultimi anni, a carico di diverse decine di chilometri del sistema viario comunale.

Redazione Frosinone