Frosinone, niente acqua scuole chiuse ecco l’ordinanza del sindaco

Emanata l’ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per giovedì 15 maggio 2025 dalle 8.30 alle 15.30, dei seguenti Istituti di Istruzione Superiore, oltre agli Istituti Scolastici Pubblici e Paritari ed i Nidi d’Infanzia, ad eccezione delle strutture dotate di adeguati ed autonomi sistemi di approvvigionamento idrico, ed in particolare: “F.Severi” Liceo scientifico sede centrale e sede distaccata di Via Piave; Istituto di Istruzione Superiore L. Angeloni – Frosinone I.T. Brunelleschi da Vinci sede di Via Piave; “Giovanni XXIII” Scuola dell’infanzia, primaria e sezione primavera – Via Licinio Refice; Polledrara Scuola dell’infanzia – Via Tommaso Landolfi; Via Verdi Scuola dell’infanzia e primaria; Pinocchio Scuola dell’infanzia – Corso Lazio; La Rinascita Scuola primaria – Viale Spagna; 8° Cpia Provincia Frosinone – Via Mascagni; Campo CONI secondaria di I grado – Via Grappelli; L. Pietrobono Scuola secondaria di I grado – Via Giacomo Puccini; Pollicino Nido d’infanzia – Corso Lazio; Fondazione Alessandro Kambo Scuola dell’infanzia – Paritaria Via Don Minzoni. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico, da parte di Acea, per lavori di manutenzione programmati sulla rete idrica.

