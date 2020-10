Martedì 13 ottobre alle 17.30, l’auditorium del conservatorio “Refice” (viale Michelangelo), ospiterà la presentazione del libro “Le tasse invisibili. L’inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi”, di Nicola Porro, edito da La nave di Teseo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Nazione Futura, con il patrocinio del Comune di Frosinone. Insieme all’autore – vice-direttore vicario de il Giornale, conduttore di Quarta Repubblica su Rete4 – interverranno Andrea Amata (responsabile Nazione Futura Frosinone e opinionista de “Il Tempo”), Francesco Giubilei (presidente Fondazione Tatarella) e il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. Modera Daniele Dell’Orco, segretario generale Nazione Futura. Parteciperà all’evento Maurizio Stirpe, vicepresidente Confindustria e patron del Frosinone Calcio.

Nicola Porro smonta tutti i luoghi comuni sulla tassazione. Ogni cittadino – si legge nella presentazione del libro – ha l’obbligo di pagare le tasse, ma lo Stato dovrebbe imporre dei tributi che siano trasparenti e giusti. Invece, in Italia, i contribuenti sono sempre vessati da richieste di denaro che molto spesso sembrano sonore fregature anche se pensate a fin di bene, come la Tobin tax, una tassa sulle transazioni finanziarie che ha generato disastri, o ancora le tasse invisibili, che finiscono per colpire soprattutto le fasce di popolazione più svantaggiate. E spesso anche tasse dal costo apparentemente basso, come quelle universitarie, costruiscono un costo per la collettività che è a favore di pochi privilegiati. Nicola Porro, usando gli insegnamenti di economisti di ogni epoca, denuncia le ingiustizie della tassazione italiana.

Redazione Frosinone