Frosinone, “Nessuno ci credeva 2 mesi ma siamo rimasti in partita e recuperato 5 punti”

“Non possiamo rimproverarci nulla, abbiamo dato vita ad un progetto che guarda al futuro e gettato le basi per consolidare una larga e forte coalizione, democratica e progressista – ha affermato Francesco De Angelis – Solo due mesi fa nessuno ci credeva, ma siamo arrivati al ballottaggio e siamo rimasti in partita al secondo turno, recuperando oltre cinque punti percentuali e facendo un grande passo in avanti rispetto alle amministrative di cinque anni fa. Abbiamo ricreato una speranza in pochissimo tempo, grazie ai tantissimi cittadini che ci hanno dato fiducia. Voglio ringraziare di cuore Memmo Marzi per la sua passione, il suo impegno e la disponibilità dimostrata, rappresentando una guida importante in una sfida davvero difficile. Ringrazio anche le liste, ricche di competenze, e i candidati che si sono spesi con coinvolgente entusiasmo in campagna elettorale. Non disperderemo questo grande patrimonio, in un lavoro che deve proseguire verso un futuro che sarà garantito anche dai tanti giovani e dalle donne che hanno mostrato straordinaria energia in queste elezioni. Ripartiamo dal Partito democratico, primo partito a Frosinone, dimostratosi l’unico perno in grado di aggregare e di aprirsi ai movimenti, alle liste civiche, alla società civile. Ovviamente, buon lavoro a Riccardo Mastrangeli. La nostra sarà una opposizione costruttiva nell’esclusivo interesse dei cittadini di Frosinone”.

Redazione Digital