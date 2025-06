Frosinone, musica in piazza Turriziani ecco Overfunk

Proseguono con successo di pubblico gli eventi in piazza Turriziani a Frosinone. Dopo la grande partecipazione suscitata dal concerto dei Four Seasons Swing & Soul Quartet, accompagnati da Mauro Bottini, il 26 giugno alle 21 sarà la volta degli Overfunk: anche loro potranno contare su Mauro Bottini a sax tenore e clarinetto nella veste di ospite, per far ballare e divertire il pubblico in una serata ad alto tasso di groove, ritmo e contaminazioni funk. Un evento da non perdere, organizzato dal Comune di Frosinone (assessorato al Centro Storico di Rossella Testa), aperto a tutti, per vivere insieme l’emozione della musica dal vivo sotto le stelle nel cuore di Frosinone.

Redazione Frosinone