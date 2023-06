Frosinone, musica e gastronomia prima edizione di Ballaciò ecco tutto il programma

Musica, divertimento, riscoperta delle tradizioni e della gastronomia locale per assaporare la cultura ciociara in tutte le sue sfaccettature. Sabato e domenica appuntamento alla Villa Comunale di Frosinone con la prima edizione di Ballacio’, manifestazione organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura e al turismo di Simona Geralico, alla digitalizzazione e alla innovazione tecnologica di Alessandra Sardellitti, al commercio e alla pubblica istruzione di Valentina Sementilli, in collaborazione con la Pro loco. Presente alla conferenza stampa il presidente Alfonso Scaccia. L’iniziativa, attraverso la quale ci sarà anche uno spazio solidale con le pigotte dell’Unicef, è stata illustrata lunedì. “La nostra Città – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – non solo è accogliente e aperta, ma è anche ricchissima di storia, cultura, bellezza, fiera delle proprie radici e della propria identità. Con Ballacio’, vogliamo mettere in mostra la storia, l’arte, i costumi e la gastronomia, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente, favorendo, inoltre, lo scambio culturale e sociale tra i partecipanti. Gli eventi, le esposizioni e le attività proposte offriranno un’opportunità per le persone di incontrarsi, interagire e condividere esperienze, contribuendo a creare un senso di coesione e di appartenenza alla comunità”. “Ballacio’ è una celebrazione della cultura della storia e delle tradizioni della Ciociaria – ha aggiunto l’assessore Simona Geralico – Per l’occasione, insieme agli spettacoli di musica folkloristica e di danze tradizionali, saranno allestite mostre fotografiche che rievocheranno le antiche consuetudini in fatto di abbigliamento, gioielli e calzature, con le nostre inimitabili ciocie, insieme a un piacevole percorso enogastronomico, per mettere in risalto le radici della nostra comunità, con gioia e condivisione. Ballacio’ rappresenterà il momento in cui passato e presente si fonderanno, permettendo alle tradizioni di vivere e rivivere, in modo da essere tramandate alle future generazioni”.

“La Città di Frosinone, in qualità di capoluogo, ha il compito di incentivare la conoscenza delle tradizioni e della bellezza anche dei singoli paesi della provincia, soprattutto tra le giovani generazioni e lo farà, nel corso di Ballacio’, grazie alla presenza di diversi gruppi folkloristici provenienti dai comuni vicini – ha concluso l’assessore Alessandra Sardellitti – Sabato e domenica, grazie al contributo del Ced comunale, non solo sarà possibile ammirare, tra l’altro, i filmati del secolo scorso del Carnevale frusinate, ma la Villa comunale sarà anche animata dalle proiezioni di videomapping. Con i totem interattivi che saranno installati nell’area del festival, infine, avremo l’opportunità di conoscere meglio i visitatori dell’evento, ricavando dati utili alla pianificazione turistica della città”.

“Prima edizione per una manifestazione che ha tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento imprescindibile per il nostro capoluogo – ha concluso l’assessore Valentina Sementilli – L’obiettivo dell’amministrazione Mastrangeli è, infatti, coinvolgere in futuro anche gli istituti scolastici del territorio e gli esercenti per sensibilizzare, da un lato, i giovani sull’importanza delle proprie radici su cui costruire il proprio futuro e, dall’altro, coinvolgere il tessuto commerciale per dare risalto alle nostre tradizioni uniche nell’ambito dell’ artigianato e gastronomico”.

Questo il programma della manifestazione, che partirà il prossimo 17 giugno alla Villa comunale dalle ore 19, con l’apertura degli stand gastronomici. Dalle 20, brani folkloristici a cura del gruppo polifonico Città di Frosinone diretto dal M° Alberto Giuliani. Alle 20.30, prevista l’esibizione itinerante dei gruppi folkloristici. Alle 21.30 in scaletta i concerti di Giuliano Gabriele & Officine Meridionali Orchestra. Partenza alle ore 19 anche domenica 18 giugno; dalle 20, brani folkloristici a cura del gruppo polifonico Città di Frosinone diretto dal M° Alberto Giuliani. Alle 20.30, esibizione itinerante dei gruppi folkloristici e organetti; alle 21.30, stage di ballarella e saltarello a cura del gruppo Danza della terra.

Redazione Frosinone