Frosinone movida e assembramenti in via Aldo Moro, è allarme zona rossa. In queste ore la parte bassa del capoluogo è presa di mira dai frusinati. I commercianti, baristi e ristoratori vogliono tornare a lavorare cercando di recuperare i mesi di chiusura, allo stesso tempo i cittadini, vedendo questi comportamenti, temono di tornare in zona rossa.

Diversi gli inviti a rispettare le disposizioni e il distanziamento al fine di evitare nuovi contagi.

Redazione Digital