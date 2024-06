Frosinone, mostre d’arte e musica ecco Summer experience

Mostre, workshop ed esperienze immersive tra arte, musica e conoscenza di sé nell’eclettico cartellone della “Summer experience” di Ichor aps. Nei fine settimana dei mesi di giugno e luglio il Parco della Collina Alta di Frosinone diventerà l’affascinante palcoscenico naturale per l’iniziativa realizzata in collaborazione con gli assessorati al centro storico (di Rossella Testa) e all’ambiente (del vicesindaco Antonio Scaccia).

Partenza venerdì 7 giugno, dalle 10 alle 22, con il vernissage di benvenuto con aperitivo e live session acustica; sabato 8, dalle 10 alle 24, vernissage di benvenuto con musica dal vivo con Ylagattamannara. Venerdì 14, dalle 18 alle 22, si riparte con ICHORvernissage, aperitivo Extempore Experience: un vernissage partecipativo (tela, colori e pennelli saranno forniti a quanti interverranno) tenuto da diversi artisti, accompagnato da sottofondo musicale sapientemente selezionato. Sabato 15 sarà la volta di un evento dedicato all’introspezione a contatto con la natura a cura del dott. psicologo Rocco Cocco, dalle 17 alle 19; attivo, dalle 18 alle 22, ICHORvernissage con aperitivo extempore experience. Venerdì 21 torna l’evento dedicato all’introspezione a contatto con la natura a cura del dott. psicologo Rocco Cocco, dalle 17 alle 19; a seguire, aperitivo con l’artista e musica live (Puck). Venerdì 28 e sabato 29, dalle 16.30 alle 19, animazione per bambini con laboratorio artistico tematico con merenda; il 29, torna l’evento dedicato all’introspezione a contatto con la natura a cura del dott. psicologo Rocco Cocco, dalle 17 alle 19. Nel mese di luglio partenza da venerdì 5: dalle 10 alle 19, contest di fotografia estemporanea (street photography). Sabato 6, dalle 10 alle 19, esposizione e proclamazione vincitore del contest. Si prosegue venerdì 12: dalle 17 alle 22 si terrà il vernissage en plein air garden experience vernissage. Anche in questo caso, saranno forniti ai partecipanti tela, colori e pennelli, mentre si snoderà un percorso di degustazione di piatti francesi e champagne, con musica classica di accompagnamento. Sabato 13, ancora in programma dalle 17 alle 22 il vernissage en plein air garden experience; venerdì 19, dalle 17 alle 22, vernissage di moda: fashion show con selezione musicale e aperitivo. Infine, sabato 20 dalle 17 alle 22, aperitivo con l’artista; venerdì 26 dalle 10 alle 19, mostra collettiva The Winners of Epiphyllum Prize.

