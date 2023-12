Frosinone, “Morricone for Christmas” ecco il concerto di Natale della BPC

Un concerto di Natale con le musiche di uno dei più grandi maestri della musica: un grande compositore, amatissimo dalla critica e dal pubblico. Ennio Morricone sarà il protagonista dello splendido concerto in programma giovedi prossimo, 14 dicembre, alle 18 nella filiale di Frosinone della Banca Popolare del Cassinate che, per l’occasione, si trasformerà ancora una volta in una incantevole sala da concerto, pronta ad accogliere i suoi ospiti. Gli spazi della filiale, infatti, opportunamente preparati ad accogliere il pubblico, vedranno in scena uno spettacolo imperdibile, dedicato ad Ennio Morricone e alla sua musica immortale. In scena, a disegnare un viaggio di musica e parole, l’attore Simone Ignagni, curatore anche dei testi, e il quartetto strumentale composto da Alessandro Cedrone al violino, Roberta Parmigiani alla Viola, Stefano Spallotta alla Chitarra e Donato Cedrone al Violoncello. Titolo dell’evento “Morricone for Christmas: musica e parole…”. La direzione artistica e il coordinamento sono frutto dell’esperienza di Katia Sacchetti che spiega: «Raccontare Morricone non è semplice; potrebbe sembrare sufficiente eseguire le sue splendide musiche, ma scendere nella sua storia, tratteggiare i suoi film e muoversi tra i fili della memoria e delle emozioni richiede un mettersi in gioco diverso. Così come lo stesso compositore consigliava, in ogni brano il musicista deve mettere la sua idea personale, per renderlo qualcosa di più. È ciò che gli artisti cercheranno di realizzare, in questo evento fortemente voluto dalla Banca Popolare del Cassinate come omaggio alla cittadinanza, per le prossime Festività natalizie». «Ancora una volta – dice la direttrice dell’Area di Frosinone Michela Fiore – la nostra filiale apre ben volentieri le sue porte ad un evento dedicato alla musica, alla bellezza, alla gioia di incontrarsi e condividere insieme un momento culturale e di grande spettacolo. Le nostre filiali sono state pensate, nella loro struttura architettonica, proprio per essere non solo uffici, ma anche spazi di incontro, di socializzazione, di festa e l’occasione data dal concerto del prossimo 14 dicembre sarà davvero imperdibile. Si tratta, naturalmente, di un evento gratuito e aperto a tutti e spero che siano tanti a poter partecipare, per uno scambio di auguri e per condividere insieme un momento di spensieratezza e di gioia».

Redazione Cassino