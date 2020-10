Luminarie a Frosinone in vista di Natale. In anticipo l’amministrazione comunale ha installato numerosi punti luce lungo via Aldo Moro. La ditta incaricata coprirà poi anche la parte alta della città con cavi elettrici colorati che, ormai, costituiscono una nota distintiva del capoluogo nel periodo delle feste di fine anno. Increduli però alcuni cittadini che ritengono eccessiva l’installazione delle luminarie di Natale nel mese di ottobre.

Redazione Frosinone