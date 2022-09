Frosinone, milioni di euro all’ospedale Spaziani “Investimenti e risultati importanti”

“La giunta della Regione Lazio continua ad investire sulla sanità ciociara – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Nella seduta di oggi, è stato approvato un importante finanziamento di 3 milioni di euro destinato all’ospedale ‘Spaziani’ per la radiologia interventistica. Un impegno importante che conferma il lavoro per il riconoscimento del Dea di secondo livello a Frosinone. Un altro tassello che va ad aggiungersi ad una lunga serie di interventi posti in essere in questi anni, sul territorio regionale e in provincia di Frosinone. Questo investimento rappresenta un’occasione ulteriore per costruire una sanità migliore in grado di rispondere alle diverse esigenze delle persone, consapevoli che bisogna ancora fare molto, ma di certo siamo sulla strada giusta”.

Redazione Digital