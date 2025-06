Frosinone, migliora la viabilità nuovi bus elettrici ecco la consegna

In arrivo i nuovi bus elettrici per la flotta del trasporto pubblico locale di Frosinone. L’amministrazione Mastrangeli ha infatti rimodulato il quadro tecnico economico per l’acquisto dei nuovi mezzi, che andranno gradualmente a sostituire i vecchi bus alimentati a metano, e delle relative infrastrutture tecnologiche in attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e potenziamento PNRR. L’intervento è inserito all’interno della Strategia Territoriale, e prevede l’adesione a un accordo quadro attivo mediante la piattaforma Consip, la centrale di acquisto nazionale per gli acquisti delle amministrazioni pubbliche.

“Sono 16 i milioni di euro finanziati tramite Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Con questi fondi, l’amministrazione realizzerà i 10 interventi previsti dalla Strategia Territoriale – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzando l’identità della nostra comunità per una città più sostenibile, più adeguata ai tempi, moderna e inclusiva. In una città che metta al proprio centro l’essere umano, la mobilità gioca un ruolo fondamentale.

Negli anni passati, il trasporto pubblico locale era alimentato a diesel; siamo poi passati a quello alimentato a metano, con l’amministrazione Ottaviani e, oggi, passiamo all’elettrico. In questo modo, non vogliamo solo soddisfare i requisiti della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale che sono richiesti sia a livello nazionale che comunitario: la riorganizzazione, in modo organico, dell’offerta di mobilità della città di Frosinone, in particolare, vuole venire incontro alle esigenze di quella parte di popolazione che, in ragione delle norme nazionali ed europee sempre più stringenti sulla circolazione delle auto a combustibile fossile, rischia di venire penalizzata in termini di spostamento e mobilità. La nostra città sconta, inoltre, un altissimo tasso di motorizzazione e una situazione ambientale condizionata anche da una conformazione orografica che non permette un adeguato ricambio dell’aria. Come amministratori abbiamo la responsabilità di dover affrontare la tematica delle emissioni inquinanti perché si riflette direttamente sulla salute dei cittadini”.

“Con l’arrivo dei nuovi autobus elettrici – ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla mobilità Antonio Scaccia – iniziamo un viaggio verso un futuro più pulito, silenzioso e sostenibile, per abbracciare una mobilità che rispetta l’ambiente e la salute dei cittadini. Ogni autobus elettrico in circolazione permetterà la riduzione di emissioni inquinanti e inquinamento acustico. È un gesto concreto che incide direttamente sulla qualità della vita di ognuno di noi. L’amministrazione Mastrangeli sta dimostrando di saper guardare avanti, investendo su un modello di mobilità integrata, che mette al centro il diritto dei cittadini a vivere in un contesto urbano più sano e funzionale. L’introduzione di questi mezzi, insieme alla realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche, rappresenta una rivoluzione culturale prima ancora che logistica: è il segno di una città che cambia, che evolve, che si prende cura del proprio territorio e dei propri cittadini”.

