Frosinone, migliora la viabilità nuove piste ciclabili e pullman elettrici

L’amministrazione Mastrangeli ha dato mandato al dirigente del settore ambiente e mobilità di provvedere alla procedura di affidamento dell’incarico dei servizi di monitoraggio, analisi critica e revisione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del Piano Urbano del Traffico, con redazione di rapporto al fine di sottoporre il Pums a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica. “La visione di città dell’amministrazione, emersa anche dalla presentazione della strategia territoriale, è chiara: una città attraente, educativa, da vivere. Una città di qualità, smart, inclusiva; una città che punti sul miglioramento della qualità dell’aria e, quindi, alla tutela della salute dei cittadini – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Da tali premesse, si comprende come l’amministrazione, con il coinvolgimento di tutti gli assessorati, intenda continuare a essere in prima linea su ogni aspetto riguardante la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo socioeconomico e l’incremento della qualità della vita. In questa direzione vanno le diverse iniziative intraprese per incentivare la mobilità sostenibile, dalla realizzazione di nuove ciclabili e di parcheggi interscambio, alle diverse infrastrutture in fase avanzata di progettazione e per implementare il sistema di trasporto alternativo all’auto privata, come il bus elettrico su corsia preferenziale, che collegherà lo Scalo alla zona di via Aldo Moro, ed il nuovo ascensore inclinato. Sia il Piano Urbano del Traffico che il Piano urbano della Mobilità Sostenibile, varati nel 2020 con la supervisione dell’assessorato alla Polizia locale e approvati in consiglio comunale nel 2021, prevedevano delle linee guida generali in merito all’adozione di sistemi di mobilità sostenibile come le ciclopedonali, i parcheggi di interscambio modale e l’utilizzo di mezzi come il bus elettrico a corsia preferenziale. In vista della concreta realizzazione di infrastrutture che cambieranno il volto del capoluogo e la cultura stessa con cui compiremo i nostri spostamenti quotidiani, era dunque necessario un aggiornamento di Pums e Put, nei quali sono messi a sistema interventi, azioni e misure finalizzati ad assicurare il fabbisogno di mobilità e, al tempo stesso, a ridurre i livelli di inquinamento mettendo al centro la sicurezza nella circolazione.

In particolare, ho chiesto, in prima persona, che l’aggiornamento dei piani tenga in massima considerazione i quadranti dello Scalo e delle aree interessate dal passaggio del bus già citato”.

“L’Amministrazione conta di poter illustrare l’aggiornamento dei piani, redatti dalla società specializzata che ha lavorato già su strumenti analoghi adottati in tutta Italia, nel più breve tempo possibile – ha aggiunto il vicesindaco, assessore all’ambiente e alla mobilità, Antonio Scaccia – L’obiettivo dell’amministrazione Mastrangeli è una città più moderna, bella, pulita, accogliente. Una città dove far crescere con soddisfazione e salute i propri figli. Una città in cui sia possibile – tramite piste ciclopedonali, nuovo ascensore inclinato e bus elettrico dallo scalo a via Aldo Moro – raggiungere ogni punto della parte alta o bassa in 10 minuti. Una città veramente smart, sostenibile, connessa digitalmente, di livello culturale elevato, appetibile per qualità della vita, servizi e funzionalità. Con l’aggiornamento degli strumenti fondamentali per la mobilità cittadina, aggiungeremo un tassello per il raggiungimento di traguardi irrinunciabili per una città davvero moderna e funzionale. Giorno dopo giorno, stiamo gettando le basi di come dovrà essere il nostro capoluogo tra qualche anno, ed è un obiettivo che è possibile raggiungere solo con il contributo di ciascuno di noi”.