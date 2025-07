Frosinone, mezz’ora per arrivare a Roma ecco il nuovo collegamento

“Esistono tutte le condizioni per una stazione dell’Alta Velocità a Ferentino-Supino: la presenza di tali e tanti relatori al convegno organizzato dalla Cisl Lazio testimonia come il raggiungimento di questo traguardo fondamentale per lo sviluppo e il benessere del nostro territorio sia prioritario nell’agenda di tutti gli stakeholder – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Il Comune di Frosinone da tempo fa sistema e promuove ogni forma di collaborazione che possa portare benefici ai propri cittadini, per contrastare il declino demografico e a dare nuova appetibilità economica alla città, alla provincia di Frosinone e non solo, ragionando in una prospettiva di ampio respiro, come già fatto nel caso dell’istituzione dell’Area Vasta, formata da 10 comuni, o del sostegno alla candidatura della città di Latina a Capitale italiana della cultura 2026. Con il completamento del binario che dal capoluogo conduce alla futura stazione dell’Alta Velocità a Ferentino, per circa un chilometro e mezzo di tracciato, anche la città di Frosinone potrà beneficiare di un asset fondamentale nella direzione dello sviluppo e della crescita economica, sociale e culturale.

Proprio tra Frosinone, Ferentino e Supino si andrebbe così a creare un corridoio con le radici nel Mediterraneo collegato ai Paesi scandinavi. La nostra provincia ha le potenzialità giuste per diventare un hub di portata europea, perché già contribuisce in modo significativo al prodotto interno lordo nazionale. Abbiamo aziende strategiche nel settore della logistica, dell’automotive, del chimico-farmaceutico ma anche, a Latina, della filiera agro-alimentare; eppure la realizzazione di infrastrutture di rilievo risale agli anni Sessanta, quando fu inaugurato il tratto dell’Autostrada del Sole. Questo territorio ha necessità di riscatto e, nell’interesse del Paese stesso, merita di poter contare su un asset fondamentale quale è una stazione dell’Alta Velocità”.

Il Sindaco, Riccardo Mastrangeli, ha infine ringraziato il segretario della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, i dirigenti e i rappresentanti della sigla sindacale e tutti i relatori intervenuti: il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per il Sud Luigi Sbarra, i parlamentari, i consiglieri regionali, il presidente della provincia Luca Di Stefano, i presidenti di Unindustria Frosinone Corrado Savoriti e di Confimprese Guido D’Amico, i sindaci e tutti gli stakeholder. “Un ringraziamento particolare – ha concluso Mastrangeli – va rivolto al presidente Rocca per l’attenzione mostrata, ancora una volta, nei confronti del nostro territorio, definendo la stazione Tav di Ferentino un’opera ‘non-negoziabile’, e all’on. Nicola Ottaviani, che ha già convocato, giovedì, presso il Ministero dei Trasporti, la prima riunione del Tavolo Tecnico per la realizzazione della stazione TAV di Ferentino, a cui sarò presente”.

Redazione Frosinone