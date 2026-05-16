Frosinone mette la Freccia, collegamento diretto con l’Europa ecco la nuova stazione. Roma, Napoli, Milano, Torino e il corridoio europeo a 2 passi. Presentato lo studio di fattibilità delle alternative progettuali della nuova stazione Frosinone Av – MedioLatium. Erano presenti l’amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Aldo Isi, il segretario commissione bilancio Camera dei deputati, Nicola Ottaviani, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

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