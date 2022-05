Frosinone, messa in sicurezza località Forcella Alessia Savo sostiene Mastrangeli

«La messa in sicurezza dell’area interessata dal dissesto idrogeologico rappresenta un importante passo avanti per la viabilità in località Forcella, andando a coinvolgere anche la Casilina – ha affermato Alessia Savo, candidata al consiglio comunale di Frosinone nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Riccardo Mastrangeli – In quella stessa zona sarà fondamentale poi riprogettare la bonifica e l’ampliamento dei tratti stradali nelle diramazioni Forcella-Sant’Anna e Forcella-Capo Barile». La candidata, sensibile al tema dei collegamenti intercomunali, intende prestare particolare attenzione alla questione viabilità. «Quando sono stata sindaco di Torrice, con la mia amministrazione abbiamo realizzato degli interventi in via Pignatelle, sempre a confine tra i due Comuni – ha aggiunto Savo – Ora il mio impegno è quello di proseguire tali azioni, al fine di potenziare ulteriormente i collegamenti tra il capoluogo e i territori limitrofi. Sarebbe difficile, infatti, pensare ad un sistema integrato dei servizi senza progettualità di questo genere relative alla mobilità».

Redazione Digital