Frosinone, messa in sicurezza edificio comunale “Manutenzione patrimonio pubblico”

Una città più sicura e più bella si realizza anche mediante interventi tempestivi di manutenzione e cura del patrimonio pubblico. L’obiettivo espresso dall’amministrazione Mastrangeli si è concretizzato, anche nella giornata di oggi, nel caso delle operazioni che hanno coinvolto un edificio comunale di viale Madrid, che presentava criticità dovute al potenziale distacco di frammenti dall’immobile. L’area, quindi, è stata oggetto del sopralluogo urgente effettuato dal settore servizi tecnici, con l’ing. Benito Caringi e il coordinamento dell’assessore ai lavori pubblici e alla manutenzione Angelo Retrosi. Il personale del settore comunale ha quindi provveduto a mettere in sicurezza l’area. “La manutenzione costituisce lo strumento principale attraverso il quale garantire efficienza, risparmio, decoro dei beni comuni e sicurezza – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Con la conclusione del piano di rientro, che ha obbligato il Comune di Frosinone, negli ultimi 10 anni, a compiere dei precisi adempimenti in materia finanziaria che ne hanno limitato la capacità di spesa, saremo finalmente in grado di investire un milione di euro l’anno proprio per la manutenzione, per far sì che la nostra città implementi ulteriormente gli standard di decoro e sicurezza”. “Un ringraziamento, anche n questo caso, va rivolto a tutto il settore tecnico comunale – ha aggiunto l’assessore Angelo Retrosi – che, in questi anni, ha lavorato alacremente al servizio del nostro territorio. La sinergia con il sindaco Mastrangeli permette di risolvere in breve tempo anche tutte le problematiche di gestione quotidiana”.

Redazione Digital