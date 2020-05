L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato al commercio coordinato da Antonio Scaccia, sta portando avanti due appuntamenti settimanali per il mercato di Piazzale Europa a Frosinone (il giovedì e la domenica), con la turnazione degli ambulanti. Il Comune, infatti, ha ritenuto necessario adottare misure organizzative tali da consentire un accesso alle aree mercatali con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nella fase di uscita dall’emergenza sanitaria. Il tutto, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

“L’adozione del provvedimento relativo al raddoppio del mercato comunale di Selva Piana, con la vendita in piazzale Europa di generi alimentari e non alimentari, il giovedì e la domenica, e la relativa turnazione degli ambulanti – ha affermato il presidente della commissione commercio, Marco Ferrara – garantirà totale sicurezza da un punto di vista sanitario per gli esercenti, per i loro dipendenti e per i clienti. Questi ultimi, in particolare, potranno approfittare della possibilità di fare acquisti presso i banchi anche la domenica, in un giorno, cioè, in cui spesso si ha più tempo a disposizione, rispetto ai tanti impegni dei giorni feriali.

La soluzione del mercato a cadenza bisettimanale, giovedì e domenica mattina, risponde, in questo particolare momento, all’esigenza di consentire l’apertura immediata ed in sicurezza agli esercenti. Credo che questa sperimentazione, tra qualche settimana, risulterà efficace alla prova dei fatti, con l’augurio che i commercianti ambulanti, direttamente o per il tramite delle loro associazioni sindacali di categoria, possano chiedere all’Amministrazione comunale di continuare, anche in futuro, con questo sistema. Ringraziamo le associazioni dei commercianti ambulanti che hanno partecipato alle diverse riunioni con l’amministrazione e che hanno accolto favorevolmente, mostrando grande senso di responsabilità, la soluzione del raddoppio del mercato e della turnazione. Grazie anche al Sindaco, Nicola Ottaviani, al Vicesindaco e Assessore al Commercio, Antonio Scaccia, e all’Assessore alla Polizia Locale, Francesca Chiappini, per avere ideato questa sperimentazione, tale da garantire lo svolgimento delle attività commerciali tutelando la salute di lavoratori e visitatori, dando l’opportunità, inoltre, ai cittadini dei comuni di tutto il circondario di fare acquisti nei banchi di piazzale Europa non solo il giovedì, ma anche la domenica. Grazie anche alla parte tecnica, rappresentata dal Dirigente al Commercio, Antonio Loreto, dal Dirigente alla Polizia Locale, Donato Mauro e dal geom. Massimo Loverde”.

Redazione Frosinone