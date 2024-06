Frosinone, mercato comunale in viale Tevere ecco lo spostamento

Il mercato settimanale del mercoledì di piazza Salvo D’Acquisto sarà spostato, da mercoledì 19 giugno, in Viale Tevere, nel tratto della rotatoria incrocio Via Po sino a piazza Domenico Ferrante.

“Il provvedimento, adottato in tempi brevissimi dall’amministrazione Mastrangeli – ha affermato l’assessore al commercio Valentina Sementilli – si è reso necessario in relazione ai recenti fatti di cronaca, avvenuti nell’area precedentemente individuata per consentire lo svolgimento del mercato. La necessità dello spostamento del mercato si era profilata già nelle scorse settimane, infatti, in considerazione degli interventi di realizzazione del parcheggio di piazza Salvo D’Acquisto, a servizio del sistema pubblico di mobilità sostenibile. Con la nuova location, dal 19 giugno, del mercato in Viale Tevere -tratto rotatoria incrocio Via Po sino a piazza Domenico Ferrante, è stata individuata una sede idonea per dimensioni e caratteristiche tecniche, oltre che favorevole agli operatori economici titolari di concessione e, ovviamente, alla cittadinanza che beneficia del servizio. Si è giunti a questa conclusione dopo aver effettuato una valutazione, di concerto con le parti interessate, tenendo conto di vari aspetti: facilità di accesso per gli utenti; sicurezza; viabilità complessiva e opportunità in termini commerciali, conciliando sempre le esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente. L’obiettivo dell’amministrazione – ha concluso l’assessore Sementilli – è di continuare a porre in essere tutte le azioni possibili e necessarie per sostenere le attività commerciali e produttive del Comune di Frosinone nell’ottica di un costante miglioramento e crescita dell’economia della Città, a beneficio dell’intera comunità”.

