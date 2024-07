Frosinone, meno traffico più parcheggi alla stazione ferroviaria

Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale volti a garantire una maggiore fluidificazione del traffico in zona Scalo. A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, i settori comunali hanno disposto il ripristino del cordolo posto nella mezzeria centrale in via don Minzoni per canalizzare in modo funzionale i flussi veicolari che convergono su via Sacra Famiglia. La separazione delle due corsie assicura, infatti, uno snellimento dei tempi di percorrenza del tratto oltre a garantire maggiore sicurezza. In precedenza, il Comune di Frosinone aveva apportato delle modifiche alla segnaletica orizzontale nella medesima zona, con l’eliminazione degli stalli di sosta a spina di pesce in via Sacra Famiglia, sostituiti da quelli cosiddetti a “cassettone”, ossia paralleli al senso di marcia. Nello stesso tratto di via Sacra Famiglia, infine, con la riorganizzazione della segnaletica, verrà realizzato un percorso pedonale sul lato sinistro, per incrementare la sicurezza dei pedoni.

Redazione Frosinone