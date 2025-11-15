Frosinone, meno traffico in piazzale De Matthaeis ecco la riqualificazione

Aggiudicati i lavori relativi al progetto di riqualificazione urbanistica e ristrutturazione della mobilità di piazzale De Matthaeis, un intervento strategico per la fluidificazione del traffico e la valorizzazione di uno dei principali snodi urbani della città. Il progetto è stato rimodulato per garantire la piena coerenza con lo studio trasportistico in corso e con il tracciato del nuovo sistema di trasporto rapido BRT – Bus Rapid Transit, che interesserà anche piazzale De Matthaeis. Le operazioni saranno limitate alle aree di proprietà dell’Ente, consentendo la generazione di economie che saranno destinate all’estensione dei lavori lungo via Aldo Moro fino a via Ponte della Fontana. L’intervento è finanziato dalla Regione Lazio, che ha concesso al Comune un contributo di 645.000 euro.

La rimodulazione progettuale punta al conseguimento di due macro-obiettivi: decongestionamento del traffico veicolare, attraverso una riorganizzazione dei flussi in relazione anche all’inserimento del percorso BRT; riqualificazione urbanistica complessiva dell’area, integrando miglioramenti funzionali a esigenze di viabilità con interventi di carattere estetico e di valorizzazione dello spazio urbano.

“L’aggiudicazione dei lavori rappresenta un passo importante verso una città più moderna, accessibile e ordinata, che ha in piazzale De Matthaeis uno snodo fondamentale. Questo intervento, integrato con il futuro percorso del BRT, consentirà di migliorare la qualità della vita dei residenti, ridurre il traffico e valorizzare l’intera area”. “La rimodulazione dell’intervento – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – ci ha permesso di intervenire in modo più preciso, concreto e funzionale, concentrandoci sulle aree già di proprietà comunale e generando economie che saranno reinvestite per ampliare l’intervento su via Aldo Moro fino a via Ponte della Fontana.

L’obiettivo è duplice: migliorare la viabilità e, al tempo stesso, garantire una riqualificazione urbanistica complessiva. La nuova organizzazione e l’integrazione con il percorso BRT rappresentano un’evoluzione fondamentale della topografia cittadina”.

Redazione Digital