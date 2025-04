Frosinone, meno traffico e viabilità sicura ecco la Variante Casilina

Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza idrogeologica del versante in corrispondenza della strada SR 6 – “Via Casilina Sud” in località Forcella.

L’intervento, realizzato dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni coordinato da Angelo Retrosi, migliorerà viabilità e sicurezza con la regimentazione delle acque meteoriche. Si procederà inoltre al rifacimento di un muro a gabbionate metalliche sul versante posto dietro la strada principale.

“Dissesto idrogeologico, cura del territorio, sicurezza: sono temi su cui è necessario mantenere alta l’attenzione sempre, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per pianificare attentamente interventi che tengano conto del peculiarità geografiche del territorio di riferimento – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – L’area oggetto dell’intervento, inoltre, costituisce un punto di collegamento molto importante, dal momento che è percorsa quotidianamente da persone provenienti dai Comuni di Torrice, Ripi, Pofi, Arnara, Ceprano, Arce. Gli uffici tecnici comunali – ha concluso Mastrangeli – con il coordinamento dell’assessore Angelo Retrosi sono al lavoro quotidianamente per dare concreta testimonianza della volontà dell’amministrazione di tutelare e curare il territorio, insieme alla sicurezza dei cittadini”.

“L’intervento – ha aggiunto l’assessore Retrosi – è suddiviso in due parti. La prima riguarda la

bonifica e la pulizia delle aree, con la realizzazione e il miglioramento dei canali di scolo, prevedendo il convogliamento delle acque superficiali tramite il deflusso al lato della sede stradale, così da convogliare le acque all’imbocco dei canali di scolo che si andranno a realizzare mediante gabbionate metalliche. La seconda include la messa in sicurezza del versante in corrispondenza del piano stradale localizzato in via Forcella, mediante demolizione e rifacimento del muro a gabbionate metalliche e l’allontanamento delle acque del versante tramite drenaggio, per ridurre la spinta del terreno a monte delle gabbionate e migliorare la stabilità dello stesso”.

La tecnica di realizzazione delle gabbionate metalliche è adatta all’integrazione tra sistemi tradizionali ed opere di ingegneria naturalistica in quanto, dal punto di vista funzionale, le gabbionate metalliche provvedono alla stabilizzazione superficiale del terreno, riducono il rischio di reinnesco dei fenomeni erosivi, favoriscono la ricostruzione del suolo e provvedono al reinserimento dell’area nel paesaggio circostante.

Redazione Frosinone