Frosinone, meno traffico e viabilità sicura ecco i lavori sulla Casilina

Sono nella fase finale i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza idrogeologica del versante in località La Forcella al confine con Torrice, in corrispondenza della strada SR 6 – “Via Casilina Sud”. L’intervento, realizzato dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni coordinato da Angelo Retrosi, ha previsto una canalizzazione finalizzata alla corretta regimentazione delle acque. Attualmente, il personale specializzato sta sostituendo le vecchie gabbionate non più idonee strutturalmente con delle nuove gabbionate deputate alla stabilizzazione superficiale del terreno, riducendo così il rischio di reinnesco dei fenomeni erosivi e favorendo la ricostruzione del suolo.

“Dissesto idrogeologico, cura del territorio, sicurezza: sono priorità costanti della nostra amministrazione – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Intervenire in modo puntuale e strutturale su aree come quella di via Forcella significa tutelare non solo l’ambiente, ma anche la sicurezza di tanti cittadini che ogni giorno percorrono quell’arteria strategica, provenienti da comuni come Torrice, Ripi, Pofi, Arnara, Ceprano e Arce”.

“L’area – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – era caratterizzata dall’inadeguatezza del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Inoltre, sul versante del tratto stradale, il muro a gradoni presente non era più idoneo strutturalmente a contenere il terreno retrostante. Per far fronte alle problematiche riscontrate, abbiamo suddiviso il progetto, realizzato in continuità con l’amministrazione Ottaviani, in due fasi, per migliorare viabilità e sicurezza su un tracciato così importante. La prima fase ha comportato la bonifica delle aree e la pulizia del fosso esistente, con il miglioramento del sistema di convogliamento e deflusso delle acque. La seconda fase, quella attualmente in via di ultimazione, riguarda la messa in sicurezza del versante in corrispondenza del piano stradale localizzato in via Forcella mediante la demolizione e rifacimento del muro a gabbionate metalliche, consentendo così l’allontanamento delle acque del versante mediante drenaggio a monte delle gabbionate”.

