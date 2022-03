Frosinone, Memmo Marzi ringrazia i suoi sostenitori “Presto nuove adesioni”

“Intendo rivolgere i miei ringraziamenti più sentiti ai partiti politici, ai movimenti civici e alla società civile per il sostegno ed il grande entusiasmo per la mia candidatura a sindaco – ha affermato Domenico Marzi, candidato sindaco di Frosinone – Ci aspettiamo nuove adesioni nei prossimi giorni, segno di un progetto attrattivo e inclusivo. È ampiamente percepibile, già in questa prima fase di campagna elettorale, una grande voglia di cambiamento da parte dei cittadini di Frosinone. Lavoreremo ad un progetto credibile, con un programma orientato a migliorare la qualità della vita delle persone e per tornare al governo del capoluogo”.

Redazione Frosinone