Frosinone, Memmo Marzi apre pagina Facebook e profilo Instagram

“Frosinone, forte e chiaro”. E’ lo slogan dell’avvio della campagna elettorale del candidato sindaco di Frosinone Domenico Marzi, che sbarca sulle piattaforme social Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100079614380264) e Instagram (https://instagram.com/marzisindaco?utm_medium=copy_link) per “un contatto più ravvicinato con le persone, specie con i giovani, che hanno bisogno di sentirsi protagonisti nel progetto di rilancio della città che abbiamo in mente”. Il sito internet è www.marzisindaco.it.

“Frosinone, forte e chiaro – spiega l’Avvocato Marzi – perché ci rivolgeremo alla cittadinanza con un programma preciso, riconoscibile e perché Frosinone deve tornare, con le adeguate strategie, a parlare con voce alta e a rivestire il ruolo importante che merita. Una città che ritrova la propria identità, dopo anni di governo inefficace, e che si rilancia con assoluta trasparenza. Non pensavo ad una mia nuova candidatura, ma ho ascoltato le sollecitazioni di tanti amici e tanti cittadini che non si rassegnano a vedere Frosinone, la città che amiamo, in continuo declino. Abbiamo ampiamente dimostrato, nelle mie precedenti esperienze di governo, di saper interpretare al meglio i bisogni di Frosinone che ha vissuto in questi anni stagioni di annunci senza che siano seguiti fatti concreti. Lo stanno a dimostrare i numeri: meno abitanti, meno servizi, una città sporca, che non riveste alcun ruolo strategico. Frosinone va rilanciata. Nel mio sito e nelle pagine social aprirò uno spazio aperto ai cittadini per ricevere segnalazioni e, soprattutto, proposte su come possiamo insieme invertire la rotta. Vi invito a seguirmi e ad interagire. Il nostro progetto, con una squadra che comprenderà esperienza e innovazione, rappresenterà la vera alternativa alle prossime elezioni amministrative”.

Redazione Frosinone