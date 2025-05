Frosinone, medici ambientalisti e comitati cittadini pro-Gaza

Le Associazioni, i Comitati e i cittadini di Frosinone insieme, il prossimo 30 maggio in collegamento telefonico con Padre Gabriel Romanelli, Parroco della Comunità Cristiano Cattolica di Gaza. “La verità da Gaza” il racconto diretto dai luoghi dell’orrore per ascoltare le testimonianze reali della vita quotidiana a Gaza tra macerie e bombardamenti,non mediate ,né interpretate, da parte di chi sta assistendo, fin dall’inizio, a quanto accade in quei luoghi scomodi da ricordare. La città di Frosinone a confronto, in un evento eccezionale, con il religioso che informava quotidianamente Papa Francesco e che si è reso disponibile a colloquiare con le nostre coscienze. L’evento, a cura di Associazione Medici per l’Ambiente, Fare Verde Provincia e Città di Frosinone, Comitati Selva dei Muli, Fontana Unica, No Forno Crematorio Colle Cottorino e Società Civile di Frosinone tutta, è previsto per le 19 presso la “Casa del Volontariato” in Via Pierluigi da Palestrina 73, Adiacente al Cinema Arci alle spalle della Stazione Ferroviaria. Un appello alla partecipazione attiva a tutti i cittadini a testimoniare che la sensibilità della gente di Frosinone va ben oltre le dimenticanze ed il silenzio istituzionale. La catastrofe di Gaza, che vede 54.000 civili di cui oltre 20.000 bambini uccisi anche dalla fame,dalla sete e dalle persecuzioni,non trova nessuna giustificazione di ordine storico,religioso,territoriale,diplomatico.

Redazione Digital