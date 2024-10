Frosinone, medaglie ai farmacisti della Provincia ecco la consegna

Un pubblico partecipe e in alcuni momenti commosso ha preso parte al “Caduceo d’oro”, cerimonia di consegna delle medaglie alla professione organizzata dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Frosinone. L’iniziativa, che richiama nel nome il leggendario bastone alato con due serpenti attorcigliati, simbolo dei farmacisti, è stata aperta dal saluto del Presidente dell’Ordine della Provincia di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. “È con profonda gratitudine che oggi celebriamo la cerimonia di consegna del Caduceo d’Oro – ha affermato il presidente Mastrangeli – che simboleggia non solo l’eccellenza professionale, ma anche l’impegno e la dedizione che caratterizzano il lavoro dei farmacisti della nostra provincia e in tutta Italia. È un grande onore poter conferire, oggi, il riconoscimento ai colleghi che hanno maturato 50 anni di iscrizione all’ordine e a coloro che hanno raggiunto il pensionamento negli ultimi 2 anni, unitamente alle pergamene, con il giuramento del Farmacista, ai nuovi iscritti. Con competenza, integrità e passione, i farmacisti contribuiscono in maniera significativa al benessere della nostra comunità, nell’ambito di una professione in continua evoluzione che, tuttavia, continua ad essere guidata da quei valori fondamentali che la contraddistinguono sin dalle origini: la responsabilità, l’umanità e l’abnegazione. Desidero ringraziare tutti i colleghi presenti e sottolineare quanto sia importante il ruolo del farmacista nella tutela della salute pubblica. Ogni giorno, siamo in prima linea nel fornire consigli, assistenza e soluzioni a quanti si rivolgono, con fiducia, a noi. La nostra professionalità e competenza sono il risultato di anni di studio e formazione continua, ma anche di una passione inesauribile per la nostra missione: prenderci cura delle persone. Oggi non celebriamo solo i successi individuali, ma anche il valore di una professione che si evolve, che affronta con coraggio le sfide del presente e che guarda al futuro con determinazione. Il Caduceo d’Oro è un simbolo di questo impegno collettivo, un riconoscimento del nostro ruolo insostituibile nel sistema sanitario. Auguro a tutti i premiati di continuare a essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni di farmacisti e di contribuire con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione al progresso della nostra professione. Grazie a tutti per il vostro impegno e per il prezioso lavoro che svolgete ogni giorno”. Hanno quindi portato il proprio saluto l’on. Alessia Savo, presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, il dott. Fabrizio Cristofari, presidente dell’ordine provinciale dei medici di Frosinone, e il dott. Giovanni Querqui, presidente Federfarma Frosinone. Sono stati quindi consegnati i riconoscimenti. Infine, la cerimonia ha previsto la lettura del giuramento del Farmacista e la consegna delle pergamene ai nuovi iscritti. Queste l’elenco delle medaglie d’oro: Antignani Luigi; Bellocci Lanfranco; Brigidi Anna Maria; Ciccone Tonino; Costa Vincenzo; De Franceschi Enza; Falovo Maria Antonietta; Felici Puccetti Ruggero; Fischetti Antonio; Giovinazzi Amalia (alla memoria); Nardone Francescantonio; Pelagalli Carolina; Peruzzi Maria Agata; Pietrandrea Vincenzo; Poce Felice; Retrosi Silvana. Di seguito, l’elenco delle medaglie d’argento: Contucci Vincenzo; Papetti Cinzia; Parretta Giuseppina; Testa Gerardina. Alla memoria: De Rosa Leonardo; Di Pinto Giulio; Miledi Luigi. Infine, l’elenco dei nuovi iscritti: Accettola Federica; Ait Said Hanane; Antonacci Alessandro; Antonellis Valentina; Battisti Alessandra; Bianchi Giulia; Caperna Cristina; Casillo Vincenzo; Cavallo Alessandra; Cefaloni Sara; Celani Marzia; Cellupica Nicole; Cerroni Silvia; Cipolla Diana; Ciufo Marco; Codispoti Giuseppe; Colavecchio Claudia; Crispino Ludovica; De Blasio Morgan; De Gasperis Francesca; De Santis Chiara; De Santis Giulia; Di Bona Raffaella; Di Cioccio Andrea; Di Stavolo Aurora; Digitello Maria Chiara; Esposito Ilenia; Evangelista Chiara; Facchini Federica; Forte Carola; Frattaroli Federica; Frisone Giorgia; Gabrielli Campoli Aurora; Gelfuso Giovanni; Giannini Paola; Giona Eleonora; Grazioli Maria Valeria; Imperato Cristofaro; Infussi Severa Valentina; Ingiosi Antonella; Lucarelli Simone; Magliocchetti Andrea; Malizia Giorgia; Marandola Roberta; Marchione Veronica; Massa Antonia; Mele Daniela; Millanti Andrea; Montrone Maria Pia; Nardelli Chiara; Nobili Martina; Ogbonna Agoha Emilia; Orlandi Valerio; Pace Cesare; Palombo Giulio; Passarani Sara; Polidori Francesca; Quadrini Marianna; Quirico Francesca; Risto Ada; Rotondo Pierandrea; Rotondo Mario; Ruscetta Cinzia; Sanità Chiara; Santucci Federica; Sbardella Monica; Socci Milena; Spisani Giacomo; Stallocca Giovanni; Trzesniowska Anastazja; Uberti Miriana; Vacca Noemi; Vujevic Jelena.

Redazione Digital