Frosinone, maxi schermo alla villa comunale ecco il cinema sotto le stelle

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate frusinate. Dal 6 luglio all’8 agosto la Villa Comunale ospiterà la nuova edizione del “Cinema sotto le stelle”, organizzata da Arci in collaborazione con il Comune di Frosinone. La rassegna proporrà la proiezione di 34 film di diverso genere, selezionati tra i titoli che, nella stagione cinematografica 2025/2026, hanno riscosso il maggiore consenso da parte della critica e del pubblico. L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi culturali promossi dall’amministrazione comunale per la stagione estiva. «Il cinema rappresenta un pilastro di una programmazione culturale sempre più ampia e articolata che il Comune di Frosinone propone ai cittadini e ai visitatori – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Accogliamo con grande soddisfazione anche l’edizione 2026 del Cinema sotto le stelle, una manifestazione ormai entrata nel cuore della comunità. Oltre a offrire la possibilità di assistere a film di qualità in una cornice particolarmente suggestiva, l’iniziativa costituisce un’importante occasione di incontro, socializzazione e condivisione per persone di tutte le età». «Dal 6 luglio all’8 agosto la nostra splendida Villa Comunale tornerà a ospitare, a grande richiesta, il Cinema sotto le stelle – ha evidenziato l’assessore alla Cultura Simona Geralico –. L’obiettivo della rassegna è quello di offrire a quanti trascorrono l’estate in città momenti di svago e convivialità, valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi più belli di Frosinone. La qualità della programmazione cinematografica e l’atmosfera unica delle proiezioni all’aperto renderanno ogni serata un’esperienza da vivere e condividere sotto il cielo estivo». Con il “Cinema sotto le stelle”, Frosinone rinnova così il proprio impegno nella promozione della cultura e nella valorizzazione degli spazi pubblici, trasformando la Villa Comunale in un luogo di aggregazione e partecipazione aperto a cittadini e visitatori. Il programma completo è disponibile sul sito e sui canali social istituzionali del Comune di Frosinone.

Redazione Digital