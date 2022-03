Frosinone, Mauro Vicano candidato a sindaco “Espressione della società civile”

“Il Movimento Autonomi e partite Iva sarà presente con una propria lista alle prossime elezioni del Consiglio comunale di Frosinone, per dare continuità alla realizzazione di un programma che vuole estendere la propria presenza anche negli enti locali per incidere sulle scelte politiche a difesa e salvaguardia dei diritti e delle posizioni degli autonomi, dei professionisti e degli imprenditori – ha affermato Eugenio Filograna, già senatore e presidente di Api (Autonomi e Partite Iva) – Il Movimento, costituito da un unico corpo sociale, composto da Autonomi e Partite Iva, i loro dipendenti e loro famiglie, presente ed operativo in tutta Italia, è nato dalla necessità di avere rappresentanza nelle istituzioni dello Stato. Proprio perché nessuno ha mai fatto qualcosa di concreto per il nostro mondo. Le forze politiche tradizionali sono sempre state assenti e lontane dalle prospettive e dalle esigenze del Corpo sociale. Per questo vogliamo essere presenti alle prossime elezioni amministrative per sfoltire la burocrazia che soffoca l’impresa attiva e quella che vuole nascere creando l’assessorato degli autonomi e delle partite iva. Il Movimento appoggerà la candidatura a sindaco del Comune di Frosinone di Mauro Vicano. Una scelta che è stata orientata dal carattere spiccatamente civico e svincolato dalle logiche politiche tradizionali delle liste del candidato sindaco e dalla condivisione dei programmi”.

Redazione Digital