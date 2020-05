Maurizio Stirpe è stato nominato oggi, dal presidente della repubblica, Sergio Mattarella, cavaliere del lavoro, l’onorificenza che viene conferita ogni anno in occasione della festa della repubblica a imprenditori italiani, che hanno contribuito in modo rilevante attraverso l’attività d’impresa, alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all’innovazione.

Nato nel 1958 a Frosinone, Stirpe è il presidente di Prima Sole Components Spa dal 1998, azienda di famiglia attiva nella progettazione e produzione di componentistica in plastica per il settore automotive e per quello degli elettrodomestici. E’ inoltre presidente del Frosinone Calcio.

