Frosinone, materiale scolastico alle famiglie in difficoltà ecco lo zaino solidale

Uno “zaino solidale” anche per l’anno scolastico 2023/2024. Su indirizzo del sindaco, Riccardo Mastrangeli, con gli assessorati ai servizi sociali (di Fabio Tagliaferri) e all’istruzione (di Valentina Sementilli), l’iniziativa sarà infatti replicata con la raccolta, nei plessi, di materiale necessario per la scuola, che sarà in un secondo momento distribuito a chi ha più bisogno. I punti per donare saranno collocati presso le scuole del territorio comunale, Primaria e Secondaria di primo grado. Sarà possibile farlo in modalità del tutto libera e anonima durante i primi giorni di scuola fino al 22 settembre 2023. In ogni plesso saranno allestiti appositi punti di raccolta con scatoloni facilmente riconoscibili; il materiale scolastico sarà ritirato da addetti comunali. In primo luogo, si procederà alla distribuzione presso gli studenti che fanno capo ai Servizi Sociali e alle Case Famiglia, in secondo luogo si procederà alla donazione alle Parrocchie, alle Associazioni di Categoria e ai Dirigenti dei quattro Istituti Comprensivi.

“Anche attraverso lo ‘zaino solidale’ – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – il Comune di Frosinone intende sostenere ogni azione di supporto reciproco e mutuo aiuto nella nostra comunità, assicurando l’attuazione del piano nazionale per il benessere dello studente, creando occasioni di uguaglianza, collaborazione e pari opportunità tra gli studenti del territorio. La scuola, infatti, è il luogo dell’apprendimento, della socializzazione, della crescita, ma anche dell’inclusione e della solidarietà”.

“L’amministrazione, per il secondo anno consecutivo, ha promosso “Lo zaino solidale” allo scopo di raccogliere materiale scolastico presso gli istituti, procedendo, in un secondo momento, alla distribuzione di quanto raccolto, in maniera riservata – hanno dichiarato gli assessori Sementilli e Tagliaferri – Ogni persona che aderirà a questa iniziativa, contribuendo a rafforzare la coesione sociale, avrà la consapevolezza di aver fatto parte di un progetto di sostegno e di aiuto che vede protagonisti, in maniera congiunta, il Comune di Frosinone e le famiglie, insieme ai dirigenti scolastici dei quattro comprensivi che hanno supportato con grande disponibilità l’iniziativa”.

Redazione Frosinone