Frosinone, Mastrangeli fa il pieno numerosi all’apertura del comitato elettorale

È stato inaugurato nella giornata di ieri il comitato elettorale di Riccardo Mastrangeli, candidato a sindaco della città di Frosinone, in via Aldo Moro 132, alla presenza di numerosi cittadini, simpatizzanti e rappresentanti delle formazioni politiche e delle liste civiche che sostengono la sua candidatura.

“In dieci anni il cambiamento è diventato la cifra di questa città – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – oggi la città si riunisce nelle piazze, nel parco Matusa, possiede due teatri comunali, oltre al terzo stadio di ultima generazione in Italia, è una città che è stata completamente rivoluzionata e chiede di non tornare indietro.

Non dobbiamo fermare il cambiamento ma andare in questa direzione, con la forza degli investimenti programmati e finanziati per la città. Riccardo Mastrangeli saprà interpretare al meglio la rivoluzione, avviata dieci anni fa, che ha per protagonista il nostro capoluogo”.

“Ringrazio tutti coloro qui presenti – ha affermato Riccardo Mastrangeli – grazie ai cittadini, agli amministratori, ai parlamentari, ai rappresentanti dei partiti e delle civiche intervenuti, ai tanti amici che stanno aderendo con entusiasmo alle liste della nostra coalizione per la città. Quello che abbiamo fatto in dieci anni, con l’amministrazione Ottaviani – ha proseguito – è stato apprezzato dalla cittadinanza, che ha potuto constatare come sia stato possibile realizzare tante opere nonostante un oneroso piano di riequilibrio in atto. Abbiamo ereditato debiti che ci hanno tolto dal bilancio cinque milioni l’anno. Un’eredità pesante, questa, lasciata proprio da chi, adesso, vuole riproporsi alla guida della città. Chi davvero ha a cuore il futuro dei giovani, non lascia loro i debiti, ma certezze”. Mastrangeli, parlando della “Frosinone del fare” che guida l’azione della coalizione, ha illustrato una serie di risultati raggiunti dall’amministrazione, come le percentuali di raccolta differenziata (giunta al 74%) e l’attenzione per il centro storico, a cui vanno aggiunti diversi progetti programmati e finanziati per infrastrutture, ambiente e cultura, come quelli sulla rigenerazione urbana in tutta la città, sulla riqualificazione del quartiere Scalo, dei Piloni e di largo Turriziani, per Selva Piana e Madonna della Neve.

