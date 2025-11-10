Frosinone, Massari food experience ecco tutto il programma

“La Massari Srl, azienda leader nella commercializzazione di prodotti food per il settore Ho.Re.Ca., è lieta di annunciare il proprio evento esclusivo che si terrà il prossimo11 novembre dalle 9.00 alle 18.00 presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro, aggiornamento e confronto per tutti gli operatori del mondo Ho.Re.Ca. : bar, ristoranti, pizzerie, hotel, catering e attività commerciali affini, provenienti dal territorio della regione Lazio e limitrofe, senza nessuna esclusione, poiché attualmente già effettua consegne nel territorio della Toscana ed Emilia Romagna. Durante la giornata, i partecipanti potranno: scoprire una selezione accurata della vasta gamma di prodotti di alta qualità distribuiti da Massari Srl; conoscere le novità del mercato e le nuove opportunità di fornitura; assistere a dimostrazioni culinarie e degustazioni; ricevere approfondimenti tecnici e consigli pratici da chef e professionisti del settore, oltre ai vantaggi da scoprire in loco. Tra i protagonisti dell’evento, spicca il prestigioso marchio Bindi, simbolo del dessert di alta pasticceria nella ristorazione e brand di punta e concessionario della Massari Srl. L’esposizione e le degustazioni dedicate permetteranno di esplorare un’ampia gamma di proposte: croissant, dessert, hamburger, finger food e uno spazio dedicato al Glutee Free. Un percorso gastronomico completo che racconta la versatilità e la qualità delle soluzioni proposte da Massari Srl per ogni momento di consumo, dalla colazione alla ristorazione gourmet. L’evento vuole essere un’occasione di incontro, formazione e scoperta, volta a rafforzare la collaborazione con i partner già attivi e a favorire nuove relazioni commerciali con potenziali clienti e operatori del territorio. Con questa iniziativa, Massari Srl conferma il proprio impegno nel promuovere la qualità, l’innovazione e la passione per il mondo del food, valori che da sempre contraddistinguono l’azienda e la sua rete di distribuzione”.

Redazione Digital