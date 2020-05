”Oggi ancora una volta in piazza con una manifestazione autorizzata dalla questura, pacifici, con guanti e mascherine, a distanza di sicurezza, ma con la massima determinazione – hanno affermato i rappresentanti di mascherine tricolori – Siamo commercianti, lavoratori, imprenditori, professionisti, genitori, studenti, senza connotazione politica, che non possono più restare a guardare mentre la Nazione sprofonda insieme al nostro futuro. Oggi siamo in piazza per l’ennesimo sabato in più di 70 città italiane, con l’obbiettivo di organizzare una grande manifestazione nazionale a Roma nelle prossime settimane”.

Redazione Frosinone