Frosinone, “Marzi spaventa il centrodestra 10 anni di disastri”

“Le reazioni scomposte da parte del ‘comitato centrodestra per le primarie’ dimostrano come la candidatura a sindaco di Marzi abbia già creato profonda preoccupazione all’amministrazione Ottaviani – ha affermato Stefania Martini, presidente del Partito democratico e commissaria del circolo Pd di Frosinone – Vogliamo rassicurare voi e i nostri concittadini: i dieci di anni di disastri della destra al governo del capoluogo stanno finalmente terminando. Coloro che per propria visibilità fanno finta di partecipare a delle primarie già decise, pubblicano articoli in cui appaiono come dei turisti di passaggio a Frosinone e non dei protagonisti del disastro sociale, culturale ed economico di questi dieci anni.

Stefania Martini

Oggi si legge che il centrodestra vuole mettere al centro le persone? Che non si può fermare l’attività di crescita del capoluogo? Dichiarazioni irritanti nei confronti dei cittadini che hanno visto smantellare tutto il Welfare cittadino che le amministrazioni Marzi e Marini avevano fatto arrivare ai primi posti nelle classifiche della qualità di vita. O vogliamo dimenticare la mensa scolastica con i cinque euro a pasto per bambino? Una amministrazione che ha penalizzato il centro storico, la parte alta della città e di conseguenza strozzato attività commerciali e proprietà immobiliari il cui valore è sceso conseguentemente, ma non nella loro tassazione che è pari ad un immobile a piazza di Spagna a Roma. Si vuol far credere che fino ad ora il disastro sotto gli occhi di tutti sia causato da altri e non da loro stessi che hanno massacrato la città, hanno causato perdita di abitanti, servizi ed attività commerciali buttando polvere negli occhi con qualche operazione di immagine”.

Redazione Frosinone