Frosinone, Marzi sfida Mastrangeli “Propongo confronto scelga giorno e ora”

“Grazie Frosinone, questo risultato ci riempie di orgoglio – ha affermato Domenico Marzi, candidato a sindaco di Frosinone – In questa campagna elettorale ho sentito cifre assurde e ipotesi di vittoria al primo turno, invece abbiamo recuperato terreno giorno per giorno fino al ballottaggio. Ora si riparte da zero e siamo pronti a vincere. È fondamentale che i cittadini abbiano le idee chiare su chi affidare la Frosinone del futuro: propongo a Mastrangeli un confronto in una pubblica piazza. Scelga lui il giorno e l’ora. Importante che si dia alle persone la possibilità di partecipare e ascoltare. Rilanceremo Frosinone con la passione e il supporto della gente”.

Redazione Digital