Frosinone, Marzi: “La giunta Ottaviani ha lasciato fermo l’ascensore per 10 anni”

“Chissà cosa scriverebbe l’Unità in un articolo di questi giorni, se fosse ancora in edicola, dopo che per dieci anni l’amministrazione Ottaviani non è mai riuscita a far funzionare, nonostante i troppi soldi spesi per la manutenzione, l’impianto di risalita della città – ha affermato Domenico Marzi, candidato a sindaco di Frosinone – Da parte mia, confermo tutto quello che ho dichiarato in precedenza, anche con riferimento ovviamente ai vizi occulti, non avendo bisogno di lezioni in materia da nessuno. Resta il fatto che la giunta Ottaviani dal 2012 a oggi ha lasciato un impianto fermo e inefficiente, e che il raddoppio dell’ascensore è assolutamente inutile, frutto di un progetto di massima dettato da un incipit di assoluta superficialità. Se si pensa che i cittadini vengano alla parte alta per vedere un Teatro delle Vittorie rinnovato significa che, per taluni amministratori, la conoscenza delle città evolute e competitive è qualcosa di molto lontano dalla loro provinciale quotidianità”.

Redazione Frosinone