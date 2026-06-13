Frosinone, market della droga scoperta serra di marijuana

Proseguono i servizi della Polizia di Stato finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e in modo particolare relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Servizi mirati della Squadra Mobile hanno interessato il capoluogo, attenzionando le aree di maggiore densità criminale quali Viale Parigi, Viale Madrid, Viale Spagna, Via Mola Vecchia, interessando in modo particolare abitati di edilizia popolare, tra cui il c.d. “Casermone”, nonché la zona dello scalo ferroviario e la parte alta del capoluogo. Una persona è stata arrestata mentre un’altra denunciata. Nel primo caso il soggetto arrestato, di origine partenopea, è stato trovato in possesso di 12 confezioni termosaldate di cocaina, pronte alla cessione, per un peso di 7 grammi e banconote di piccolo taglio per un valore di 80 euro. Contestato anche la violazione sulla legge in materia di armi, per possesso di coltello a serramanico. Nel secondo caso è scattata la denuncia in stato di libertà nei confronti di un soggetto di Frosinone al quale è stato contestato il reato di coltivazione/produzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Nello specifico, nel corso di una perquisizione domiciliare, all’interno del giardino di pertinenza dell’abitazione dell’indagato, è stata scoperta una serra nel cui interno erano allocate 16 piante di marjuana. Complessivamente le perquisizioni domiciliari sono state 5, altrettanti quelle personali e due le veicolari, mentre il sequestro di stupefacente a carico di ignoti è di grammi 236,20 di cocaina, grammi 10 di hashish, grammi 15 di ketamina, grammi 300 di sostanza da taglio, la c.d. mannite. Rinvenuti anche 4 bilancini di precisione.

Redazione