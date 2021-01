Frosinone, Marco Ferrara chiede scusa alla comunità ebraica.

“La velocità di condivisione dei post sui social network non mi ha consentito di riflettere adeguatamente, ero troppo concentrato sulla problematica dei vaccini e sulla mia battaglia politica a tutela dei diritti di coloro che non si vogliono vaccinare con i nuovi vaccini anti-covi19, al punto che ho avuto alcuni attimi di scarsa lucidità – ha affermato il consigliere comunale Marco Ferrara – Chiedo scusa a tutta la comunità ebraica per non aver vissuto in quei momenti l’immane tragedia della Shoa e riconosco di avere commesso un errore. Gli esseri umani possono commettere degli sbagli, in modo ingenuo e stupido. Quando, però, essi sono in buona fede si accorgono subito di avere commesso un errore ed intervengono, poi riflettono ancora e si correggono ulteriormente cercando di rimediare, attraverso un processo di miglioramento interiore che porta poi a compiere delle azioni sagge che creano valore e pace. Domenica scorsa io ho fatto esattamento ciò che ho appena descritto dopo avere commesso un enorme sbaglio, infatti non ho perseverato nel mio errore dato che ho rimosso quel post che avevo condiviso su Facebook dopo pochi minuti dalla sua pubblicazione, dopo aver visto i primi commenti di alcune persone che erano contrariate e che contestavano quel mio post muto. Nel corso delle ore mi sono reso sempre di più conto delle conseguenze del post che avevo condiviso, pur non volendolo stavo facendo infatti soffrire tante persone, le quali si stavano anche offendendo. A quel punto ho capito che dovevo chiedere scusa a tutta Italia e l’ho fatto. Adesso sento il bisogno di chiedere nuovamente scusa alla Comunità ebraica mondiale. Chi mi conosce bene sa che sono una persona dal cuore buono e non ha difficoltà a confermare la mia buona fede con riguardo a questo spiacevole episodio”.

Redazione Digital