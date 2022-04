Frosinone, Marcello Veneziani presenta il suo nuovo libro

Marcello Veneziani sarà ospite, a Frosinone, della Libera Associazione InConTrarSi, sabato 9 aprile alle 19 presso l’Hotel Memmina (via Maria, 120), per presentare il saggio, appena arrivato in tutte le librerie, dal titolo “La cappa. Per una critica del presente” (Marsilio). Dialogherà con l’autore, Riccardo Mastrangeli. L’organizzazione dell’evento è curata dal dott. Quirino Zangrilli, con la preziosa collaborazione di Romano Mattei. In che mondo viviamo? Abbiamo perso il senso del presente e non riusciamo più ad avere una visione generale della realtà. È come se fossimo sotto una cappa, senza fattezze definite, senza confini, ineffabile e avvolgente, che occulta la bellezza, la grandezza, il simbolo, il mito, il sacro, il mondo reale.

Una cappa avvolge il mondo e toglie visione e respiro. Siamo scivolati dalla società aperta alla società coperta, ingabbiati in un sistema globalitario che ci controlla e corregge ogni cosa: la natura, i sessi, la salute, la storia, la lingua, il pensiero, la religione. Come uscire da questa cappa? A questo interrogativo risponderà Marcello Veneziani nell’evento di sabato, riservato ai partecipanti alla cena conviviale.



Marcello Veneziani è nato a Bisceglie e vive tra Roma e Talamone. È autore di vari saggi di filosofia, storia delle idee e letteratura. Ha curato e introdotto opere su Dante Alighieri, Gentile, Manzoni, oltre a una mostra sull’Identità italiana al Vittoriano. Ha fondato e diretto settimanali e riviste culturali, ha scritto per alcuni dei maggiori quotidiani italiani, ha lavorato per la Rai, ha presieduto fondazioni culturali. Attualmente è editorialista de La Verità e di Panorama.

Redazione Frosinone