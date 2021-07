“Senza assessori è inutile”. Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone, bacchetta alcuni membri dell’esecutivo.

“Alle 19.15, seduta convocata per le 18.30, dopo l’appello del segretario comunale ho manifestato nel mio pubblico intervento tutto il disappunto, l’ennesimo di questa tribolata modalità di consiglio comunale, per la scarsa e inadeguata partecipazione di assessori e personale qualificato ai lavori consiliari, utili a fornire risposte alla soluzione dei problemi per la Città e dei nostri concittadini – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Sedute spesso inutili ed inconcludenti, così si prende soltanto in giro la gente e la tentazione di abbandonare tutto è davvero fortissima”.

Redazione Digital