“Domani depositerò la seguente interrogazione scritta presso il protocollo comunale: Frosinone, verso una città cardioprotetta – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Che fine ha fatto il progetto al quale aderì il Comune di Frosinone nei mesi di maggio/giugno 2017 (si era in piena campagna elettorale…)? Tale progetto, sulla carta, prevedeva la diffusione di defibrillatori sul territorio comunale e la formazione di volontari in grado di utilizzarli. Si parlava in un primo step, dell’installazione di 5 panchine di ultima generazione che avrebbero previsto al loro interno un defibrillatore semiautomatico. Non avendo avuto effettiva e pubblicizzata contezza di tali realizzazioni (con mie scuse in caso contrario..) credo sia opportuno sollecitare un protocollo d’intesa con Associazioni come la Croce Rossa Italiana e redigere un bando aperto ad amici sponsor che potrebbero donare i defibrillatori stessi da allocare in strategiche aree della nostra Città, come avvenuto altrove da tempo e con successo”.