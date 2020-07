“Desidero ringraziare, di vero cuore, i colleghi consiglieri comunali della Lega, Sara Bruni, Andrea Campioni, Gianpiero Fabrizi e Carlo Gagliardi, che oggi mi hanno eletto capo gruppo consiliare – ha affermato Danilo Magliocchetti – Un ulteriore ringraziamento rivolgo all’Assessore della Lega Rossella Testa. È per me un grandissimo onore e un privilegio ricoprire questo prestigioso ruolo nel Comune di Frosinone per il primo Partito italiano e dal Capoluogo la Lega riprenderà il virtuoso cammino di crescita, di consenso, di condivisione, di concertazione e di estrema apertura sul territorio. Ai quadri dirigenti della Lega, agli amministratori, agli iscritti e a tutti gli eletti sul territorio, alla Regione e al Parlamento, in particolare agli Onorevoli Zicchieri e Ciacciarelli, rivolgo un ulteriore sentito grazie, per come sono stato accolto nel Partito, facendomi sentire, fin da subito, a casa. Segno inequivocabile di un classe dirigente di altissimo livello e di grande sensibilità. Il Capo gruppo è un incarico senza alcun dubbio impegnativo, ma allo stesso tempo gratificante, visto lo spessore dell’intero Gruppo consiliare della Lega, sia dal punto di vista professionale, che di esperienza politica. Dai colleghi del gruppo, con i quali mi confronterò in totale condivisione, riceverò,senza alcun dubbio, importanti stimoli per la crescita. La Lega sosterrà, con ancor più convinzione e determinazione, il Sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani e la sua importante e positiva azione amministrativa, da quasi 8 anni a servizio e beneficio della città e dei cittadini. Una gestione virtuosa, gratificata dall’ultima rilevazione sul gradimento dei Sindaci italiani, dove Ottaviani è tra i primi posti. In sintesi, lui è un vero e proprio valore aggiunto. La Lega intende recitare un ruolo importante nel Capoluogo, anche grazie al prezioso ed insostituibile lavoro del gruppo dei giovani, confermato in occasione della realizzazione dei gazebo per la raccolta firme, svoltasi con successo sabato scorso, oggi e per il futuro. Ciò, nella consapevolezza che nessuno regala, giustamente, niente a nessuno e che solo il lavoro, l’impegno, la lealtà e la collaborazione con tutti gli interlocutori, partitici e civici, sono gli ingredienti giusti per ottenere risultati positivi per la città di Frosinone e per la crescita del Partito, che a livello nazionale, grazie alla leadership di Matteo Salvini, risulta, ormai da diverso tempo, il primo partito nel gradimento degli Italiani. Ad ognuno di noi, l’onore e l’onere di confermare questo dato e contribuire a far crescere la Lega sui territori”.

