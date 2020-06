“Dopo un lungo percorso intrapreso insieme sono felice che anche il consigliere comunale di Frosinone, nonché membro nazionale ANCI, Danilo Magliocchetti, aderisca ufficialmente alla Lega. Negli anni ha dimostrato di possedere notevoli competenze, spendendosi a favore dei cittadini, con la dedizione che lo ha sempre contraddistinto. Riteniamo che con il suo ingresso vada a rafforzarsi ancor di più la squadra provinciale del partito”, ha affermato il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli, al quale ha fatto eco il coordinatore regionale e commissario provinciale del Carroccio On. Francesco Zicchieri: ”esprimo profonda soddisfazione per questo prezioso ingresso, che sono sicuro darà un grande contributo di idee e consensi al coordinamento provinciale e a quello del comune di Frosinone, testimonianza di come la Lega stia mettendo in campo una vera e propria rigenerazione che sta facendo avvicinare molti amministratori di questa provincia”. Il neo leghista Danilo Magliocchetti ha commentato così la sua adesione: ”è stata una decisione particolarmente maturata nel tempo, frutto di un’accurata riflessione, nel corso della quale mi sono rivisto sempre più nei valori promossi dal Senatore Matteo Salvini, che rispecchiano integralmente, quelli che sono i bisogni dei cittadini, che chi fa amministrazione, deve saper interpretare ed avere nel cuore. tra questi i temi centrali della sicurezza, burocrazia zero, infrastrutture, attenzione ai meno abbienti. Mi appresto a dare il mio contributo al primo partito della coalizione di centrodestra, forte della mia esperienza pluriennale tra i banchi del comune di Frosinone, oltre all’esperienza di Consigliere Provinciale ed ora come consigliere nazionale all’ANCI. Ringrazio il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli ed il commissario provinciale Francesco Zicchieri per la fiducia riposta nella mia persona. Un ulteriore ringraziamento rivolgo, altresì, al Sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani ed al Gruppo Consiliare della Lega di Frosinone.

Redazione Digital