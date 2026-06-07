Frosinone, lotta contro i tumori ecco la partita del cuore

“LILT for Life-Prevenzione in campo”: il 9 giugno è ormai arrivato, Frosinone pronta a vivere una giornata di sport e solidarietà. Biglietti disponibili al costo popolare di 6 euro. L’attesa è quasi finita. Martedì 9 giugno 2026, allo Stadio Benito Stirpe, andrà in scena “LILT for Life – Prevenzione in campo”, l’evento benefico che unirà sport, spettacolo e solidarietà a sostegno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Mancano ormai poche ore a un appuntamento che coinvolgerà l’intero territorio e che punta a sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza della prevenzione, sostenendo al tempo stesso le attività che la LILT porta avanti quotidianamente in provincia di Frosinone.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio con la partecipazione delle scuole calcio del territorio, protagoniste di momenti dedicati ai più giovani e ai valori educativi dello sport. A seguire spazio al triangolare che vedrà affrontarsi le Vecchie Glorie del Frosinone Calcio, la Nazionale Italiana Sanitari e la Nazionale Tv e Social. Nel corso della manifestazione sono previsti inoltre momenti musicali, ospiti e iniziative di intrattenimento per il pubblico presente.

L’intero ricavato sarà destinato alla LILT di Frosinone per finanziare attività di prevenzione oncologica, assistenza e sensibilizzazione.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati il pallone utilizzato nella storica Frosinone-Mantova, conclusa con il successo per 5-0 che valse ai giallazzurri la promozione in Serie A, firmato da tutti i calciatori protagonisti di quella impresa, e la maglia di Gabriele Bracaglia autografata dal calciatore.

L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Lazio, ASL Frosinone, Provincia di Frosinone e Comune di Frosinone, con la collaborazione del Frosinone Calcio e il supporto di numerosi partner del territorio.

I biglietti sono acquistabili online e presso le ricevitorie autorizzate al prezzo unico di 6 euro.

Le vecchie glorie del Frosinone Calcio convocate per “LILT for Life”

Portieri:

Massimo Zappino

Michele Mangiapelo

Difensori:

Silvano Borrelli

Massimo Cipriani

Luigi Cipriani

Giorgio Foglietta

Bruno Galuppi

Fabio Gerli

Adriano Russo

Centrocampisti:

Daniele Altobelli

Giuliano Farinelli

Mirko Gori

Tiziano Levanti

Fabrizio Perrotti

Maurizio Promutico

Alessandro Santopadre

Danilo Soddimo

Attaccanti:

Federico Dionisi

Roberto Stellone

Paolo Santarelli

Gianni Testa

Max Carlini

Davis Curiale

Redazione Digital