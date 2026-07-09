Frosinone, lotta contro i tumori ecco la partita del cuore

“Presso lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone si è tenuta la manifestazione

benefica “LILT for life” – Prevenzione in campo, organizzata dalla LILT di Frosinone e dal mister

Fabio Gerli – hanno affermato gli organizzatori – Nel corso dell’evento si è esibito il ferentinate Leonardo Ludovici (in arte Leo il freestyler) che è stato presentato dai conduttori (Aurora Folcarelli, Giovanni Giuliani e Roberto Monforte) e una manciata di minuti prima dell’esibizione ha ricevuto delle domande da parte di Peppe Manzo trattando delle curiosità circa la passione per il calcio freestyle. Egli ha menzionato le apparizioni su Italia 1 (Sport Mediaset) nel “Seh Vabbè” di Ronny Mengo e Ciccio Graziani per poi domandarmi l’origine dell’ispirazione di questa disciplina. Subito dopo il ferentinate ha dato il via ai numeri col pallone, esordendo con alcune abilità tecniche con il cappello e col pallone in equilibrio sul dito durante la rotazione. Nel corso dell’esibizione i conduttori (ringraziati da Leo sentitamente) hanno narrato la sua storia sia dal punto di vista sportivo, sia da quelli scolastico e accademico, menzionando rispettivamente il la laurea in ingegneria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. In seguito ha mostrato dei numeri col pallone con la parte alta del corpo, chiudendo col pallone in equilibrio sulle labbra alla Ronaldinho. Seguentemente per alzare l’asticella ha messo in atto dei palleggi con una pallina di gomma, con una da tennis e con un pompelmo, eseguendo dei giri del mondo e il controllo di essi sul collo. Per concludere, la skill che richiedeva la maggior concentrazione e controllo è stata quella che consisteva nel mantenere il pallone in equilibrio sul collo e contemporaneamente togliersi la maglietta. Al termine dell’esibizione ha avuto l’onore di poter incontrare le Vecchie Glorie del Frosinone. Durante l’ultima partita Leo il freestyler è stato premiato con la targa LILT dall’assessore regionale, Pasquale Ciacciarellli”.

Redazione Digital