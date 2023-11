Frosinone, lo stadio del nuoto non chiude ecco il calendario dei corsi

Terminato l’intervento di sostituzione della centrale termica presso il Polo Natatorio di Frosinone Stadio del Nuoto da parte dell’amministrazione comunale. Nella giornata di oggi, il sindaco Riccardo Mastrangeli e il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone, con i tecnici incaricati, hanno effettuato il sopralluogo presso l’impianto di viale Olimpia.

“L’amministrazione comunale, come da convenzione, ha provveduto a eseguire i lavori di competenza nel più breve tempo possibile, affinché si giungesse al più veloce ripristino delle tante attività organizzate all’interno dell’impianto in zona Casaleno, che ha fatto scoprire e riscoprire la bellezza della pratica del nuoto, amica della salute e del benessere, a sportivi e appassionati di tutte le età”, ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli. “Oggi è stato collaudato con successo il nuovo impianto di riscaldamento, entrato già in funzione nei giorni scorsi, con caldaie a condensazione nel rispetto delle norme in materia di risparmio energetico e sostenibilità ambientale – ha aggiunto nel dettaglio il consigliere Pallone – in sostituzione delle esistenti non più riparabili, con risparmio economico a livello di consumi energetici, attraverso un intervento di manutenzione straordinaria”. Da un esame dello stato di fatto, era stato infatti riscontrato che su 8 caldaie esistenti, 6 erano state escluse dal manutentore della piscina in quanto gli scambiatori risultavano forati e l’addolcitore non era più funzionante; una caldaia era fuori uso.

La Fin, a seguito delle opportune verifiche, programmerà, dunque, il calendario di riapertura rivolto sia alle società agonistiche sia agli iscritti ai corsi della struttura.

Redazione Frosinone